Парламентским партиям в январе 2020 года возместили 467 миллионов 300 тысяч гривен потраченных на избирательную кампанию. В январе Центральная избирательная комиссия получила эти средства из бюджета и, согласно требованиям закона, перечислила их партиям.

Об этом ЦИК сообщила ЧЕСНО в ответ на информационный запрос.

— Средства на возмещение политическим партиям расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, перечислены Центральной избирательной комиссией в полном объеме, - сказано в сообщении.



Таким образом ЦИК выполнила норму закона О политических партиях в Украине. Норма о возмещении расходов была включена в закон в конце 2015 года вместе с введением госфинансирования и финотчетности для партий.

Совокупная сумма компенсации составляет 467,3 миллиона. По закону из бюджета компенсируется 100% расходов каждой из партий, которая преодолела 5%-й барьер и прошла в парламент.

Наибольшую компенсацию получила партия Слуга народа - 114,6 миллиона гривен, партия Голос - 105,7 миллиона гривен, Европейская солидарность - 99,5 миллиона гривен, Батькивщина - 87,2 миллиона гривен, а меньше всего получила Оппозиционная платформа - За жизнь - 60,3 миллиона гривен. Отмечается, что столько эти партии официально потратили на выборах в Раду по избирательному счету.

Максимальная сумма компенсации партиям ограничивается лишь фактическими официальным затратами партии и установленным в законе лимитом на расходы, а это почти 375 миллионов 600 тысяч гривен (90 тысяч минимальных зарплат). Поэтому ни одна партия официально не потратила даже трети установленных законом лимитов.

Похожая норма о возмещении расходов действовала во время выборов в парламент 2006 и 2007 годов. Тогда максимальная сумма возмещения составила 100 тысяч минимальных зарплат (35 миллионов гривен в 2007 году). Правда, в бюджете на 2008 год средств на компенсацию партиям не предусмотрели, поэтому партии их, похоже, так и не получили. Впоследствии норму о возмещении вообще убрали из законодательства.

В июле 2020 года сообщалось, что политические партии по состоянию на 10 июля собрали на избирательную кампанию во время внеочередных выборов в Верховную Раду более 568 миллионов гривен, а потратили - 506 миллионов гривен.