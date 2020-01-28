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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил найти резервные деньги для страны, потому что много средств страна теряет из-за налогового маневра в нефтяной сфере в России.
Об этом Лукашенко заявил на заседании по проблемам в сельском хозяйстве Витебской области, передает пресс-служба президента.
— Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носа вы должны на главное предприятие поставить. Или нет? Война идет, а вы болтовней занимаетесь, — сказал он.
По словам белорусского премьера Сергея Рамуса, агропромышленный комплекс Витебской области имеет долги в размере 3 миллиардов рублей ($48 млн). Однако Лукашенко заявил, что списывать эти долги никто не будет, а решать проблемы нужно «жесткой технологической диктатурой и дисциплиной».
Искать резервы президент Беларуси хочет «по всем направлениям», потому что страна теряет деньги от налогового маневра РФ — речь идет об изменении налогообложения нефтяной промышленности в России, когда были отменены экспортные пошлины, но с другой стороны повышен налог на добычу полезных ископаемых (его платят за любой добытый нефтепродукт).
Ранее нефть на внутреннем рынке РФ, за которую не платили экспортные пошлины, была дешевле, а Беларусь покупает нефтепродукты в России по внутренним ценам, поэтому получает убытки из-за повышения цены. Минск хочет компенсации за налоговый маневр, но Москва на это не соглашается.
Россия остановила поставки нефти в Беларусь, из-за чего два нефтеперерабатывающих завода в стране снизили свою нагрузку до минимально допустимого уровня. При этом Беларусь пока договаривается о возобновлении импорта нефти как из России, так и из альтернативных источников.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил найти резервные деньги для страны, потому что много средств страна теряет из-за налогового маневра в нефтяной сфере в России.
Об этом Лукашенко заявил на заседании по проблемам в сельском хозяйстве Витебской области, передает пресс-служба президента.
— Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носа вы должны на главное предприятие поставить. Или нет? Война идет, а вы болтовней занимаетесь, — сказал он.
По словам белорусского премьера Сергея Рамуса, агропромышленный комплекс Витебской области имеет долги в размере 3 миллиардов рублей ($48 млн). Однако Лукашенко заявил, что списывать эти долги никто не будет, а решать проблемы нужно «жесткой технологической диктатурой и дисциплиной».
Искать резервы президент Беларуси хочет «по всем направлениям», потому что страна теряет деньги от налогового маневра РФ — речь идет об изменении налогообложения нефтяной промышленности в России, когда были отменены экспортные пошлины, но с другой стороны повышен налог на добычу полезных ископаемых (его платят за любой добытый нефтепродукт).
Ранее нефть на внутреннем рынке РФ, за которую не платили экспортные пошлины, была дешевле, а Беларусь покупает нефтепродукты в России по внутренним ценам, поэтому получает убытки из-за повышения цены. Минск хочет компенсации за налоговый маневр, но Москва на это не соглашается.
Россия остановила поставки нефти в Беларусь, из-за чего два нефтеперерабатывающих завода в стране снизили свою нагрузку до минимально допустимого уровня. При этом Беларусь пока договаривается о возобновлении импорта нефти как из России, так и из альтернативных источников.