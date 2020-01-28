Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий увеличение штата Совета нацбезопасности и обороны Украины на 30 человек.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В указе президента Украины от 27 января 2015 № 37, подписанном Петром Порошенко, численность сотрудников Совета была определена в количестве не более 160 человек.

«Утвердить предельную численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в количестве 160 штатных единиц», — говорится в указе Петра Порошенко.

В понедельник, 28 января, президент Владимир Зеленский подписал указ № 27/2020, вносящий в документ следующие изменения:

«В статье первой 1 Указа президента Украины от 27 января 2015 года № 37 «Вопросы аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины» цифры «160» заменить цифрами «190».

Таким образом, допустимое количество сотрудников СНБО было увеличено на 30. Указ вступил в силу с момента публикации.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил жену в совет по развитию комплекса «Мистецький арсенал».