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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий увеличение штата Совета нацбезопасности и обороны Украины на 30 человек.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
В указе президента Украины от 27 января 2015 № 37, подписанном Петром Порошенко, численность сотрудников Совета была определена в количестве не более 160 человек.
«Утвердить предельную численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в количестве 160 штатных единиц», — говорится в указе Петра Порошенко.
В понедельник, 28 января, президент Владимир Зеленский подписал указ № 27/2020, вносящий в документ следующие изменения:
«В статье первой 1 Указа президента Украины от 27 января 2015 года № 37 «Вопросы аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины» цифры «160» заменить цифрами «190».
Таким образом, допустимое количество сотрудников СНБО было увеличено на 30. Указ вступил в силу с момента публикации.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил жену в совет по развитию комплекса «Мистецький арсенал».
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий увеличение штата Совета нацбезопасности и обороны Украины на 30 человек.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
В указе президента Украины от 27 января 2015 № 37, подписанном Петром Порошенко, численность сотрудников Совета была определена в количестве не более 160 человек.
«Утвердить предельную численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в количестве 160 штатных единиц», — говорится в указе Петра Порошенко.
В понедельник, 28 января, президент Владимир Зеленский подписал указ № 27/2020, вносящий в документ следующие изменения:
«В статье первой 1 Указа президента Украины от 27 января 2015 года № 37 «Вопросы аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины» цифры «160» заменить цифрами «190».
Таким образом, допустимое количество сотрудников СНБО было увеличено на 30. Указ вступил в силу с момента публикации.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил жену в совет по развитию комплекса «Мистецький арсенал».