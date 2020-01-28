Сегодня, 29 января, в Николаеве открылась выставка работ украинского журналиста Романа Сущенко «FREE&ART», которые были выполнены подручными средствами за 1070 дней пребывания в российской тюрьме.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На выставке представлены все работы журналиста, сделанные за 1070 дней пребывания в российской тюрьме, в том числе и особая серия, которая ранее нигде не была показана – «Машины для сына». На открытии присутствовал сам автор - Роман Сущенко, который рассказал, почему для презентации своих работ он выбрал именно Николаев.

— Почему именно этот город я выбрал? Потому что с ним связаны самые лучшие и самые светлые воспоминания в моей жизни. Я служил в военной части в Соляных и жил здесь почти 6 лет. Это невероятный город, очень креативный, мощный. Когда мы с друзьями обговаривали, что именно и где именно - я даже не сомневался, что это будет Николаев. Я очень благодарен своим друзьям, - сказал Роман Сущенко.

Работы украинского журналиста были выполнены подручными средствами. В частности, во время заключения украинский журналист рисовал шариковыми ручками, киселем, кетчупом, чаем, шелухой лука и соком свеклы. Автор работ рассказал, что в следующем году планируется провести такую же выставку в Европе, главная цель которой - вернуть украинских политзаключенных домой - в Украину.

— Это мне очень помогло, поскольку это такая психологическая терапия, сублимация. Нужно было как-то выживать в тех условиях. Поэтому книги и рисование мне очень помогли. В феврале планируется точно такая же выставка в Европе. Кроме того, все эти работы будут использоваться для открыток, чтобы польские депутаты написали письма нашим политзаключенным. Главная цель - как можно скорее освободить всех политзаключенных, но их, как вы знаете, от 100 до 300 - по разной информации. Их нужно возвращать, - сказал автор.

Стоит отметить, что выставка работ украинского журналиста проходит в выставочном зале Николаевского городского Дворца культуры и творчества по адресу улица Никольская, 54 (вход с Соборной) и продлится до среды, 29 января.

Роман Сущенко - украинский журналист, корреспондент национального информагентства «Укринформ» во Франции. Был задержан в сентябре 2016 года в Москве, куда поехал к родственникам, и обвинен в шпионаже. 4 июня 2018 Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Следствие по делу, которое возбудили против украинского журналиста, засекретили. Был освобожден по обмену вместе с другими заключенными, отсидев за решеткой почти три года.

Напомним, что в четверг, 25 октября, на 8 Причале прошла выставка николаевского коллектива MYPH и куратора проекта фотографа Сергея Мельниченко.

Фоторепортаж

Фото: Юлия Бойченко