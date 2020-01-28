Президент Украины Владимир Зеленский предлагает раздать детям 23 тонны игрушек и развивающих игр, застрявших в Черноморском рыбном порту.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Facebook.

Глава государства рассказал, что контейнер с этим товаром поступил в гавань в конце прошлого года, но предприятие, которое должно было растаможить игрушки, отказалось от них в пользу государства.

— Для чиновников это просто статистика, а для детворы — 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны покрываться пылью на таможенных складах или - еще хуже — по-тихому распродаваться недобросовестными лицами, — написал он.

Президент призвал Кабмин провести все необходимые проверки, в частности относительно безопасности игрушек, и передать их детским домам, больницам, социально незащищенным семьям и детям военных.

Напомним, в День святого Николая президент Украины Владимир Зеленский пригласил на чаепитие в свой кабинет двух детей – Артема Кирилюка и Никиту Баулу, родители которых погибли в ходе боевых действий на Донбассе.