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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, «судьи» при рассмотрении дела по проукраинскому митингу нарушили требование статьи 67 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 «действовать в соответствии с теми законодательными положениями, которые действовали до момента совершения правонарушения».
Также, как сообщается, в нарушение части 4 статьи 75 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, они якобы «лишили «обвиняемого» процессуальных прав и средств защиты».
— По результатам указанного судебного рассмотрения «судьи»... вынесли «приговор», которым один из руководителей Меджлиса признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 212 УК РФ, то есть в организации массовых беспорядков, сопровождающихся применением насилия и повреждением имущества, - отмечают в Офисе генпрокурора.
Подозрение объявили по части 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса. Ему грозит тюремное заключение на срок от 8 до 12 лет.
Напомним, во вторник, 28 января, Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за проведение «выборов» в оккупированном Крыму.
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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, «судьи» при рассмотрении дела по проукраинскому митингу нарушили требование статьи 67 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 «действовать в соответствии с теми законодательными положениями, которые действовали до момента совершения правонарушения».
Также, как сообщается, в нарушение части 4 статьи 75 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, они якобы «лишили «обвиняемого» процессуальных прав и средств защиты».
— По результатам указанного судебного рассмотрения «судьи»... вынесли «приговор», которым один из руководителей Меджлиса признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 212 УК РФ, то есть в организации массовых беспорядков, сопровождающихся применением насилия и повреждением имущества, - отмечают в Офисе генпрокурора.
Подозрение объявили по части 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса. Ему грозит тюремное заключение на срок от 8 до 12 лет.
Напомним, во вторник, 28 января, Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за проведение «выборов» в оккупированном Крыму.