С начала суток российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Также сегодня в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

— Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, - говорится в вечерней сводке.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Березового - из гранатометов различных систем.

Шесть обстрелов произошло в районе ответственности группировки «Север»: неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза возле Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 26 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, бывший спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что в 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения из-за войны на Донбассе.