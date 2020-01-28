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С начала суток российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Также сегодня в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
— Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, - говорится в вечерней сводке.
Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Березового - из гранатометов различных систем.
Шесть обстрелов произошло в районе ответственности группировки «Север»: неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза возле Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 26 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, бывший спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что в 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения из-за войны на Донбассе.
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С начала суток российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Также сегодня в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
— Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, - говорится в вечерней сводке.
Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Березового - из гранатометов различных систем.
Шесть обстрелов произошло в районе ответственности группировки «Север»: неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза возле Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 26 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, бывший спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что в 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения из-за войны на Донбассе.