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Заместителя министра энергетики и угольной промышленности времен президента Януковича Игоря Кирюшина экстрадировали в Украину. Он арестован с правом на внесение залога.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«К бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президента Януковича, которого 27 января текущего года экстрадировали из Грузии, применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Игорю Кирюшину инкриминируют присвоение, растрату или завладение имуществом, совершенную группой в особо крупном размере, а также создание преступной организации (ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 и ч.1 ст.255). За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Напомним, 25 марта 2017 года в Грузии по запросу Украины был задержан беглый бывший заместитель министра топлива и энергетики Игорь Кирюшин, который проходит по делу о хищении сжиженного газа Сергеем Курченко.
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Заместителя министра энергетики и угольной промышленности времен президента Януковича Игоря Кирюшина экстрадировали в Украину. Он арестован с правом на внесение залога.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«К бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президента Януковича, которого 27 января текущего года экстрадировали из Грузии, применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Игорю Кирюшину инкриминируют присвоение, растрату или завладение имуществом, совершенную группой в особо крупном размере, а также создание преступной организации (ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 и ч.1 ст.255). За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Напомним, 25 марта 2017 года в Грузии по запросу Украины был задержан беглый бывший заместитель министра топлива и энергетики Игорь Кирюшин, который проходит по делу о хищении сжиженного газа Сергеем Курченко.