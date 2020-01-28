Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение об увольнении главы правления компании Евгения Кравцова, и.о. главы правления могут назначить члена набсовета Желько Марчека.

Об этом «Экономической Правде» сообщил источник в Кабинете Министров.

По его словам, в Кабмин зашли документы на увольнение Кравцова.

Такая же информация появилась в анонимном телеграм-канале «Голда Меїр». Указывается, что Желько Марчек является ставленником Станислава Лесникова, которого называют «смотрящим» за УЗ со времен министра Владимра Омеляна.

Напомним, 30 декабря 2019 года председатель правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов решил уйти с должности. Об этом говорится в его обращении к наблюдательному совету компании 30 декабря