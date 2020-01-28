Президент США Дональд Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме.

По словам Дональда Трампа, оба народа заслуживают мира и процветания. При этом американский президент отметил, что все предыдущие администрации пытались найти решение, но все провалились.

— Но меня избрали не для того, чтобы я прятался от больших проблем, - добавил Дональд Трамп.

Дональд Трамп убежден, что его предложение детально проработано и является выигрышным для обоих.

Дональд Трамп в Twitter уже опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины в рамках «сделки века» по урегулированию конфликта между сторонами.

Он отметил, что мирный план предполагает удвоение площади палестинских территорий.

— Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство, - написал Дональд Трамп.

Дональд Трамп также заявил, что Америка будет работать над вопросом неразрывности территории Палестины.

При этом на карте сирийские Голаны обозначены территорией Израиля.

Как сообщалось, план мирного урегулирования арабо-израильского конфликта администрация Трампа разрабатывала более трех лет под руководством советника и зятя президента США Джареда Кушнера.