Президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный мирный план по урегулированию конфликта с Израилем представленный президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Al Jazeera News.

Махмуд Аббас назвал «сделку века» Трампа заговором против палестинского народа, а также заявил, что Иерусалим не продается.

— Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет. Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа, мы привержены Государству Палестина со столицей в Иерусалиме, - заявил палестинский лидер.

Также Аббас заявил, что Палестина готова вести переговоры с Израилем при участии международных посредников - России, США, ООН и ЕС.

— Мы принимаем переговоры с Израилем под эгидой «четверки». Мы привержены переговорам на основе международной законности, и мы не примем только Вашингтон в качестве посредника мирного процесса на Ближнем Востоке, - сказал Махмуд Аббас.

Напомним, президент США Дональд Трамп предложил признать Палестину и Израиль двумя государствами.