|Скорость ветра:
|0.9 м/с
|Восход солнца:
|07:21
|Заход солнца:
|16:49
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:38
|Заход солнца:
|16:44
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.4 грн
|24.8 грн
|EUR
|26.8 грн
|27.25 грн
Президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный мирный план по урегулированию конфликта с Израилем представленный президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Al Jazeera News.
Махмуд Аббас назвал «сделку века» Трампа заговором против палестинского народа, а также заявил, что Иерусалим не продается.
— Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет. Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа, мы привержены Государству Палестина со столицей в Иерусалиме, - заявил палестинский лидер.
Также Аббас заявил, что Палестина готова вести переговоры с Израилем при участии международных посредников - России, США, ООН и ЕС.
— Мы принимаем переговоры с Израилем под эгидой «четверки». Мы привержены переговорам на основе международной законности, и мы не примем только Вашингтон в качестве посредника мирного процесса на Ближнем Востоке, - сказал Махмуд Аббас.
Напомним, президент США Дональд Трамп предложил признать Палестину и Израиль двумя государствами.
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный мирный план по урегулированию конфликта с Израилем представленный президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Al Jazeera News.
Махмуд Аббас назвал «сделку века» Трампа заговором против палестинского народа, а также заявил, что Иерусалим не продается.
— Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет. Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа, мы привержены Государству Палестина со столицей в Иерусалиме, - заявил палестинский лидер.
Также Аббас заявил, что Палестина готова вести переговоры с Израилем при участии международных посредников - России, США, ООН и ЕС.
— Мы принимаем переговоры с Израилем под эгидой «четверки». Мы привержены переговорам на основе международной законности, и мы не примем только Вашингтон в качестве посредника мирного процесса на Ближнем Востоке, - сказал Махмуд Аббас.
Напомним, президент США Дональд Трамп предложил признать Палестину и Израиль двумя государствами.