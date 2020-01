Команда юристов президента США Дональда Трампа попросила оправдать американского лидера на суде по делу об импичменте.

Об этом передает агентство Reuters.

Адвокаты Трампа заявили, что «настало время закончить это», обратившись во вторник, 28 января, к Сенату США с просьбой оправдать президента. При этом, как пишет агентство, они попытались отодвинуть на второй план обвинения бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в поведении Трампа в отношении Украины.

Команда юристов американского лидера завершила свой третий и последний день открытых споров, после чего Сенат, контролируемый коллегами-республиканцами президента, почти наверняка проголосует за то, чтобы сохранить его в должности.

Адвокаты отметили, что Трамп собирается быть переизбранным на второй президентский срок во время выборов 3 ноября 2020 года.

Сам Трамп в своем Twitter-аккаунте отметил, что за последние три года «сделал больше всего»для Америки, нежели другие президенты за такой же срок.

It’s amazing what I’ve done, the most of any President in the first three years (by far), considering that for three years I’ve been under phony political investigations and the Impeachment Hoax! KEEP AMERICA GREAT!