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Заседание рабочей группы по разработке проекта Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 годы
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Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Заседание рабочей группы по разработке проекта Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 годы