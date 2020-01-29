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Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Национального института рака Министерства здравоохранения, которые организовали схему собственного обогащения за счет онкобольных пациентов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что по этому делу завершено досудебное расследование, которым установлено, что заведующий поликлинического отделения Национального института рака организовал и совместно с врачом-онкологом этого института создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатное лечение.
Пострадавшими в уголовном производстве признано 5 граждан, которые проходили лечение в институте, и которым нанесен материальный ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.
Отмечается, что прокуратура Киева согласовала обвинительный акт и направила в Голосеевский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Национальном институте рака разоблачили схему вымогательства денег за лекарства для онкобольных пациентов, которые были закуплены за государственные деньги.
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Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Национального института рака Министерства здравоохранения, которые организовали схему собственного обогащения за счет онкобольных пациентов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что по этому делу завершено досудебное расследование, которым установлено, что заведующий поликлинического отделения Национального института рака организовал и совместно с врачом-онкологом этого института создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатное лечение.
Пострадавшими в уголовном производстве признано 5 граждан, которые проходили лечение в институте, и которым нанесен материальный ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.
Отмечается, что прокуратура Киева согласовала обвинительный акт и направила в Голосеевский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Национальном институте рака разоблачили схему вымогательства денег за лекарства для онкобольных пациентов, которые были закуплены за государственные деньги.