Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на территории Китая в настоящее время находятся около 10 тысяч граждан Украины, однако необходимости в их эвакуации пока нет.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

— У нас сегодня там находится приблизительно 10 тысяч наших граждан. Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии, – сказал он.

Данилов добавил, что «пока что никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет».

Он уточнил, что в случае необходимости власти рассмотрят вопрос эвакуации украинских граждан с территории Китая.

— В случае необходимости мы будем рассматривать вопрос эвакуации части наших граждан с территории Китая. Но еще раз подчеркиваю: в случае необходимости. В настоящее время такой необходимости мы не видим, – заявил Данилов.

По его словам, такое решение будет принимать президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что «ситуация находится под контролем».

— Мы просим наших граждан по возможности ограничить поездки в Китай. Если будет необходимость, мы полностью запретим нашим гражданам посещать Китай и авиационное сообщение с Китаем, – отметил секретарь СНБО.

Напомним, что ученым из Австралии в лаборатории удалось воссоздать коронавирус из Китая. Это может помочь в лечении пневмонии, вызванной этим типом коронавируса.