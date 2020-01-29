Об этом передает информагентство WAM.

В Министерстве здравоохранения отметили, что состояние здоровья инфицированных стабильное и не вызывает беспокойства, они находятся под контролем. Впрочем, сколько именно человек заразились, в министерстве не указали.

Ранее ученым из Австралии в лаборатории удалось воспроизвести коронавирус из Китая. Это может помочь в лечении пневмонии, вызванной этим типом коронавируса.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали вспышку пневмонии, вызванную до сих пор неизвестным возбудителем. Впоследствии стало известно, что вирус передается от человека к человеку.

Пытаясь ограничить распространение вируса, в Китае ввели полные или частичные ограничения на передвижение в 15 городах, в том числе полностью изолировали Ухань, в котором проживают более 11 млн человек.

По данным, опубликованным в воскресенье, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.

За пределами Китая зафиксированы десятки случаев заражения, в частности в Таиланде, Японии, Южной Корее, США,Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде и Камбодже. Некоторые страны пытаются эвакуировать своих граждан из китайского Уханя.

Сейчас новая инфекция проявляется как пневмония или другие респираторные заболевания. По данным всемирной организации здравоохранения, вирус, скорее всего, передался от животных к людям, но способен также передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание.

Ученые отмечают сходство нового коронавируса к другому вирусу, который является возбудителем потенциально смертельно опасного тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). В результате вспышки этого заболевания в 2002-2003 годах погибли более 700 человек во всем мире. Тогда возгорание началось в Китае и всего заразило более 8 тыс. человек в 26 странах.