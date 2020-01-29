Советник премьер-министра Юрий Голик пообещал, что новый корпус Национальной детской больницы «Охматдет», строительство которого началось девять лет назад, будет достроен летом 2020 года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

— «Охматдет» – типичный долгострой, начатый девять лет назад, и сейчас на полную мощность не работающий. Каждый день не работы на полную мощность - это неспасенные детские жизни, - отметил Голик.

По его словам, после завершения строительства будут запущены несколько отделений, а операций трансплантации костного мозга в «Охматдете» будет проводиться в четыре раза больше.

Напомним, что 28 декабря 2019 года, в Больнице скорой медицинской помощи Николаева состоялось открытие травматологического пункта, который строился с 2016 года.