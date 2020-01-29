Жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района выступили против их принудительного присоединения к Сухоеланецкой ОТГ и заявили, что перекроют трассу на Киев.

Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.

Сегодня, 29 января, жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района вышли на митинг под здание Николаевской облгосадминистрации.

Как стало известно, Бугский и Дымовский сельсоветы хотят объединиться в одну ОТГ, однако, по словам митингующих, Бугский сельсовет принуждают присоединиться к Сухоеланецкой объединенной территориальной общине.

— Мы хотим объединиться в территориальную громаду. Рядом с нами находится Сухоеланецкая объединенная территориальная община, и нас принудительно хотят присоединить к ним. Никто даже не побывал у нас в Бугском сельском совете, не посмотрел, какая у нас инфраструктура, чем дышат наши люди, что у нас вообще есть и как мы процветаем. Мы хотим решительных мер, - сказала представитель Бугского сельсовета.

Жители сел рассказали, что по данной проблеме обращались к главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику, к начальнику Отдела по вопросам территориальной организации власти и местного самоуправления Николаевской ОГА Оксане Гейко, однако ответа от них не последовало.

Помимо этого, митингующие рассказали, что завтра в здании Николаевской ОГА в 13:00 у них состоится встреча с представителями областной власти. По словам жителей сел, если вопрос с их присоединением к Сухоеланецкой ОТГ не будет решен, они намерены перекрыть трассу на Киев.

— Мы не дадим, чтоб нас присоединили туда. Мы не дадим. Мы перекроем трассу на Киев. Мы завтра приедем сюда (в ОГА, - прим.), узнаем ответ. Если нам скажут, что нас присоединяют к Сухоеланецкой ОТГ - мы перекроем трассу на Киев, если нас и так не услышать - мы поедем в Киев под Минрегион и будем там добиваться правды. По-другому никак. Сейчас идет прямое нарушение закона, - возмутились жители сел.

Напомним, что 11 октября 2019 года, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.