Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о ликвидации «морских инспекций» из-за их неэффективности.

Об этом Премьер сообщает в своем Telegram-канале.

— Правительство ликвидирует «морские инспекции» из-за их неэффективности. В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные «морские» инспекции – Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах, – пишет он.

По словам главы правительства, это дало обратный результат и государство получило множество жалоб от владельцев судов и международных перевозчиков.

— Фактически эти органы полностью себя дискредитировали, – написал Гончарук.

Также Премьер добавил, что функции по контролю суден передадут в областные инспекции.

Напомним, что Кабинет министров согласовал назначение начальника филиала «Дельта-Лоцман» в Николаеве Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).