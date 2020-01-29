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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о ликвидации «морских инспекций» из-за их неэффективности.
Об этом Премьер сообщает в своем Telegram-канале.
— Правительство ликвидирует «морские инспекции» из-за их неэффективности. В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные «морские» инспекции – Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах, – пишет он.
По словам главы правительства, это дало обратный результат и государство получило множество жалоб от владельцев судов и международных перевозчиков.
— Фактически эти органы полностью себя дискредитировали, – написал Гончарук.
Также Премьер добавил, что функции по контролю суден передадут в областные инспекции.
Напомним, что Кабинет министров согласовал назначение начальника филиала «Дельта-Лоцман» в Николаеве Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о ликвидации «морских инспекций» из-за их неэффективности.
Об этом Премьер сообщает в своем Telegram-канале.
— Правительство ликвидирует «морские инспекции» из-за их неэффективности. В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные «морские» инспекции – Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах, – пишет он.
По словам главы правительства, это дало обратный результат и государство получило множество жалоб от владельцев судов и международных перевозчиков.
— Фактически эти органы полностью себя дискредитировали, – написал Гончарук.
Также Премьер добавил, что функции по контролю суден передадут в областные инспекции.
Напомним, что Кабинет министров согласовал назначение начальника филиала «Дельта-Лоцман» в Николаеве Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).