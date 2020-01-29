Анатолий Катрич

Депутат Николаевского областного совета Анатолий Катрич завил, что некоторые депутаты хотят кулуарно решить вопрос присоединения сельских советов к объединенным территориальным громадам.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

— Люди борются за свой статус. Они хотят жить в громадах. Конечно, никакой реакции администрации (Николаевской ОГА, - прим.) нет. Мы, как депутаты, приняли перспективный план, но этот план сейчас рушится буквально в кабинетах, в кулуарах. Некоторые депутаты хотят кулуарно решить этот вопрос невзирая на мнение громады, - сказал Анатолий Катрич.

Напомним, что жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района выступили против их принудительного присоединения к Сухоеланецкой ОТГ и заявили, что перекроют трассу на Киев.