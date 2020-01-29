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Спикер Президента России Дмитрий Песков не смог точно ответить, приглашают ли Президента Украины Владимира Зеленского на празднование 9 Мая в Москву.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
— Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить, – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о приглашении на мероприятия Владимира Зеленского.
В то же время спикер Владимира Путина снова заявил, что недавние высказывания Зеленского о Второй мировой войне (обвинения СССР в развязывании войны – прим.) «не вызывают ничего, кроме сожаления и непонимания».
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский признал вину тоталитарного советского режима в развязывании Второй мировой войны и Холокосте.
Во время совместного выступления президент Польши Анджей Дуда заявил, что глава Директории УНР Симон Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело, то есть против большевиков.
Напомним, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России с Президентом Украины Владимиром Зеленским может быть согласована в любой момент.
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Спикер Президента России Дмитрий Песков не смог точно ответить, приглашают ли Президента Украины Владимира Зеленского на празднование 9 Мая в Москву.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
— Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить, – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о приглашении на мероприятия Владимира Зеленского.
В то же время спикер Владимира Путина снова заявил, что недавние высказывания Зеленского о Второй мировой войне (обвинения СССР в развязывании войны – прим.) «не вызывают ничего, кроме сожаления и непонимания».
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский признал вину тоталитарного советского режима в развязывании Второй мировой войны и Холокосте.
Во время совместного выступления президент Польши Анджей Дуда заявил, что глава Директории УНР Симон Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело, то есть против большевиков.
Напомним, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России с Президентом Украины Владимиром Зеленским может быть согласована в любой момент.