Спикер Президента России Дмитрий Песков не смог точно ответить, приглашают ли Президента Украины Владимира Зеленского на празднование 9 Мая в Москву.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

— Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить, – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о приглашении на мероприятия Владимира Зеленского.

В то же время спикер Владимира Путина снова заявил, что недавние высказывания Зеленского о Второй мировой войне (обвинения СССР в развязывании войны – прим.) «не вызывают ничего, кроме сожаления и непонимания».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский признал вину тоталитарного советского режима в развязывании Второй мировой войны и Холокосте.

Во время совместного выступления президент Польши Анджей Дуда заявил, что глава Директории УНР Симон Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело, то есть против большевиков.

Напомним, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России с Президентом Украины Владимиром Зеленским может быть согласована в любой момент.