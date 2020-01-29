На «Россия-24» фильм о Николаеве «В нашу гавань заходили корабли» вышел под названием «Город погибших кораблей»

Белорусский журналист, кинорежиссер и лауреат ТЭФИ в номинации «Специальный репортаж» Леонид Канфер снял полнометражный фильм о городе Николаеве «В нашу гавань заходили корабли», но за 5 дней до премьеры его показал канал «Россия-24», где кинолента вышла под названием «Город погибших кораблей».

Леонид Канфер на своей странице в социальной сети Facebook объяснил этом тем, что некий «инвестор» слил предварительный проект фильма российскому федеральному государственному телеканалу, где картина была переозвучена и титрована, и пожаловался, что даже такого «инвестора» под этот проект найти ему было очень сложно.

— За последние 5-6 лет я сделал больше десятка фильмов. Они выходили на очень разных телеканалах — от немецкого «ARD» до «Россия-24» и «Эспрессо TV». Лишь последние два-три из них — со своей четко выраженной авторской позицией. В октябре-ноябре мы начали снимать новый цикл к 30-летию независимости Украины: 30 фильмов — 30 украинских городов — 30 лет жизни в условиях независимости. Даже на такую малобюджетную историю с точки зрения производства каждой серии, найти инвестора тоже было непросто. Я хотел поставить эксперимент: разместить фильмы на нейтральной площадке — на своем YouTube канале — с предложением буквально ко всем медиа-менеджерам ставить эти фильмы в свой эфир бесплатно. ЧП случилось с первой же серией про Николаев: инвестор слил «налево» предмастер фильма, и он вышел на одном из российских телеканалов до премьеры в моем ютюбе, которая должна состояться завтра (Предмастер — завершающий этап в подготовке видеоматериала – без сведенных двух аудиодорожек на одну, - прим.). И все это был мой фильм — с моими кадрами, архивами, монтажем, сценарием, только переозвученный другим человеком. И ведь ничего не исказили. Фильм-очерк о городе, история которого определяет его сегодняшние настроения и предпочтения, его облик, история, которая объясняет их, легко вписался в формат российского ТВ. И это несмотря на то, что мы показывали николаевский Майдан, новых людей в местной власти, борцов с коррупцией, свободно работающий русский драмтеатр без гонений на русский язык — все то, что по идее, не вписывается в привычные рамки того, что мы называем российской пропагандой, - написал Леонид Канфер.

Героями фильма стали депутат Николаевского городского совета от партии «Самопомощь», ныне представитель партии «Демократична сокира» Светлана Таранова, глава Совета общественного контроля НАБУ Татьяна Локацкая, командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко, журналист «UA:Миколаїв» Федор Бондарь, директор Николаевского академического художественного русского драматического театра Артем Свистун, директор музея судостроения и флота Татьяна Митковская, главный конструктор проектов ГП «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» Сергей Кривко, пенсионерка, бывший работник Черноморского судостроительного завода Нина Чайка и ее семья.

— Герои фильма, кто общался со мной и давал интервью, никак не рассчитывали, что их покажут по российскому тв. Они почувствовали себя обманутыми: я честно говорил им, что фильм будет размещен на моей YouTube-площадке, что он для украинского зрителя и что я рассчитываю, что в первую очередь им заинтересуются украинские телеканалы. Как и всеми другими. И хотя я сам оказался заложником этой ситуации, мне пришлось извиниться перед ними за это. Включая командующего ВМС Игоря Воронченко, которого я использовал из своего личного архива и он уж точно никак не мог дать интервью российским журналистам, - написал Леонид Канфер.

НикВести спросили Татьяну Локацкую, которая помимо работы в общественном совете НАБУ является медиа-экспертом, как так вышло, что фильм с ее участием показал телеканал «Россия-24».

— Все по старой доброй традиции — Россия умеет воровать чужое. Режиссера Леонида Канфера мне порекомендовали в НМПУ (Независимый медиа-профсоюз Украины) наши телевизионщики, журналисты, причем все они проукраинские, а не какие-то… Он приехал к нам, взял у многих комментарии, а потом нам показывают анонс на «России». Мы сами удивились, ведь Канфер утверждал, что собирается выпускать фильм на территории Украины. Это же должна была быть серия фильмов об украинских городах. Он объяснил это тем, что какой-то бизнес-партнер взял необработанный сырой фильм и продал либо отдал русским. Но я понимаю его, сейчас в его жизни есть более важные проблемы. Да и это не в первый раз, когда российские телеканалы воруют материалы о нас, - рассказала Татьяна Локацкая.

Спустя 5 дней, 2 января 2020 года Леонид Канфер опубликовал фильм на своем канале в YouTube. В описании к видео указано, что картина является попыткой дать ответы на вопросы: «Почему Николаев называют русским городом? Почему именно он стал столицей судостроения Российской империи? Почему все три главных судостроительных завода города практически погибли? Почему Украина не захотела и не смогла воспользоваться возможностями города судостроителей? Что стало с теми людьми, которые работали в судостроении? Почему в Николаеве и области одни из самых худших дорог в Украине? Почему николаевский Майдан не смог поменять ситуацию в области и что думают сегодня те, кто верил в 2014 году в перемены? Как выглядит город сегодня? Кем гордится?».

Леонид Канфер начинал карьеру в Беларуси как специальный корреспондент российских телеканалов НТВ, ТВ-6 и ТВЦ. Несколько лет жил в Чечне, где снял фильмы «Как я ездил в Чечню» и «Там, где была война», за что был удостоен премии ТЭФИ в номинации «Специальный репортаж». Был личным советником Рамзана Кадырова по вопросам СМИ, но покинул этот пост спустя полгода. Помимо Чечни, Леонид Канфер работал в зоне боевых действий во время американских бомбардировок в Афганистане в 2001, а также в Южной Осетии. Во время событий на Евромайдане возглавлял службу информации «9 канала» в Израиле. В марте 2016 года вышел его фильм «По ту сторону Луны» о жизни роты сепаратистов в ЛНР. Снимая его, режиссер выдавал себя за сотрудника российского телеканала. Впоследствие он переехал в Киев и возглавил редакцию спецпроектов телеканала «Эспрессо TV». В январе 2019 года вышел его фильм «Томос для Украины», героями которого были экс-президент Петр Порошенко, патриарх Филарет и экс-спикер парламента Андрей Парубий.

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