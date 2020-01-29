Норма нового законопроекта «О медиа» о согласовании интервью с должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления нуждается в доработке.

Об этом во время общественного обсуждения законопроекта в среду, 29 января, отмечали журналисты и медиаюристы, сообщает Детектор медиа.

В частности, журналист СТБ и Deutsche Welle Олег Климчук обратил внимание на то, что законопроект может создавать возможности для злоупотреблений со стороны чиновников. Ведь статья 4 пункта 4 документа содержит положение о предварительном согласовании интервью должностных лиц: «Не допускается требование предварительного согласования сообщений и материалов, которые распространяются медиа, а также запрет распространения сообщений и материалов со стороны должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, политических партий, кроме случаев, когда должностное лицо является автором распространяемой информации или дало интервью».

Медиаюрист Института массовой информации Али Сафаров считает, что эта норма создает опасность того, что «вместо предоставления информации о деятельности должностных лиц потребуется согласование информации о деятельности должностных лиц».

В частности, юрист Вита Володовская согласилась, что следует уточнить эту норму в законопроекте.

Эти предложения, по словам участников дискуссии, касаются именно согласований комментариев и интервью с должностными лицами, тогда как в случае других лиц эта норма соответствует положениям Закона «Об авторском праве и смежных правах». В этом документе есть норма о том, что журналист и лицо, которое дает интервью, являются соавторами.

Ранее в парламенте прошлого созыва был законопроект Сергея Лещенко, Мустафы Найема и других депутатов, который предусматривал, наоборот, отменить в законодательстве нормы о согласовании интервью. Но его так и не приняли.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики предлагает законодательно определить, что интернет-порталы, соцсети и интернет-сервисы по заказу являются медиа.