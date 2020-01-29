Кабинет министров Украины намерен создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

— Государство будет контролировать уровень загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу, - написал Алексей Гончарук.

По словам премьера, создание такого Офиса - это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля, так как специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу.

Отмечается, что Офис контроля выбросов в атмосферу будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.

Напомним, в Украине в 2020 году будут созданы региональные туристические информационные центры.