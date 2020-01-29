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Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 29 января.
— Также мы согласовали увольнение руководителя «Укрзалізниці». Это важный шаг для перезагрузки всего того, что происходит в этой государственной компании, — сообщил Гончарук.
О том, перевели ли Кравцова на работу в Министерство инфраструктуры или уволили с выплатой компенсации, Гончарук не уточнил.
В декабре Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет собраться для рассмотрения вопроса его увольнения.
Накануне стало известно, что наблюдательный совет «Укрзалізниці» согласовал увольнение Евгения Кравцова.
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 29 января.
— Также мы согласовали увольнение руководителя «Укрзалізниці». Это важный шаг для перезагрузки всего того, что происходит в этой государственной компании, — сообщил Гончарук.
О том, перевели ли Кравцова на работу в Министерство инфраструктуры или уволили с выплатой компенсации, Гончарук не уточнил.
В декабре Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет собраться для рассмотрения вопроса его увольнения.
Накануне стало известно, что наблюдательный совет «Укрзалізниці» согласовал увольнение Евгения Кравцова.