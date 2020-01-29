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Глава Сумского областного совета Владимир Токарь возглавил партию «Наш край» в области.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Новоизбранного главу Сумской областной организации «Нашего края» представил сопредседатель партии Александр Мазурчак.
— Сегодня партия «Наш край» - один из лидеров на местных выборах. По результатам выборов в объединенных территориальных громадах в прошлом году «Наш край» закрепился в тройке лидеров. На сегодняшний день партию «Наш край» представляют более 3 700 депутатов в местных советах, а также около 100 городских, поселковых и сельских голов. И наша команда ежедневно расширяется! Сегодня к ней присоединился Владимир Токарь, – сказал Александр Мазурчак.
Владимир Токарь рассказал, что присоединился к «Нашему краю» потому что это партия профессионалов.
— За партию говорят её дела, а не слова. И результаты выборов в громадах свидетельствуют, что люди видят и выбирают тех, кому стоит доверять. Именно поэтому я решил присоединиться к партии, которая представляет людей дела, профессионалов и хозяйственников. «Наш край» – это развитие Сумщины, – сказал он.
Напомним, что депутата Николаевского областного совета Владислава Невеселого назначили исполняющим обязанности начальника Службы автомобильных дорог.
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Глава Сумского областного совета Владимир Токарь возглавил партию «Наш край» в области.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Новоизбранного главу Сумской областной организации «Нашего края» представил сопредседатель партии Александр Мазурчак.
— Сегодня партия «Наш край» - один из лидеров на местных выборах. По результатам выборов в объединенных территориальных громадах в прошлом году «Наш край» закрепился в тройке лидеров. На сегодняшний день партию «Наш край» представляют более 3 700 депутатов в местных советах, а также около 100 городских, поселковых и сельских голов. И наша команда ежедневно расширяется! Сегодня к ней присоединился Владимир Токарь, – сказал Александр Мазурчак.
Владимир Токарь рассказал, что присоединился к «Нашему краю» потому что это партия профессионалов.
— За партию говорят её дела, а не слова. И результаты выборов в громадах свидетельствуют, что люди видят и выбирают тех, кому стоит доверять. Именно поэтому я решил присоединиться к партии, которая представляет людей дела, профессионалов и хозяйственников. «Наш край» – это развитие Сумщины, – сказал он.
Напомним, что депутата Николаевского областного совета Владислава Невеселого назначили исполняющим обязанности начальника Службы автомобильных дорог.