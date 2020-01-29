Партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка похвастался, что результаты его трудов в Николаеве уже заметили в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, Владислав Чайка рассказал, что ему удалось сдвинуть с места вопрос строительства в Николаеве нового моста через реку Южный Буг, а также процесс передачи на баланс «Укравтодора» Варваровского моста.

Стоит отметить, что ранее Владислав Чайка рассказывал, как в составе правительственной делегации участвовал в переговорах с Японией по строительству нового моста.

— Свершилось! Мы получили официальное подтверждение, что работа общественности Николаева была замечена и не прошла даром. В планах работы «Укравтодора» на 2020 год, предусмотрены объекты, которые очень интересуют николаевцев. Нам удалось не только сдвинуть с места вопрос строительства нового мостового перехода, но и начать процесс передачи на баланс «Укравтодора» Южнобугского (Варваровского, - прим.) моста с последующей его реконструкцией. Правда, пока остается открытым вопрос передачи Ингульского моста, но я уверен, совместными усилиями мы решим и этот вопрос, - написал Владислав Чайка.

Также он поблагодарил всех причастных за проделанную работу и пообещал проконтролировать вопрос передачи на баланс «Укравтодора» Варваровского моста.

— Хочу искренне поблагодарить, тех кто помогал нам в этой работе, Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, заместителя министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качку, заместителя министерства инфраструктуры Украины Наталью Форсюк, главу «Укравтодора» Александра Кубракова, сотрудников Посольства Украины в Японии, народных депутатов Украины Ирину Аллахвердиеву, Александра Гайду, Александра Пасечного, председателя Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника и всех николаевцев, которые все это время были с нами и поддерживали наши инициативы! Но, это ещё не конец, а только начало! Мы и дальше будем контролировать выполнение этих планов, - сообщил Владислав Чайка.

Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает Владислава Чайку серьезным конкурентом на предстоящих выборах мэра города.