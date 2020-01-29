Об этом передает Jam-news.

Отмечается, что этот законопроект уже подали в парламент Турции. Ожидалось, что его обсуждение начнется в конце января.

Оппозиционная «Республиканская Народная партия» является противником закона. По их мнению, он узаконит изнасилование и увеличит сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

Как пишет издание, в 2016 году в Турции предлагали подобный закон, освобождающий от ответственности за секс с несовершеннолетними, если он происходил без насилия и угроз. Тогда законопроект называли попыткой легализовать педофилию и отклонили после протеста.

Отмечается, что ООН уже предупредила Турцию, что законопроект может создать условия для безнаказанности жестокого обращения с детьми и сделает пострадавших еще более уязвимыми.

Активистка Суад Абу-Дайе, которая борется за гендерное равенство и права женщин на Ближнем Востоке, выразила поддержку тем, кто выступает против законопроекта в Турции.

— Благодаря усилиям общественных активистов, подобные законы в последние годы отменили в Марокко, Египте, Ливане, Иордании и Тунисе. Вместо того, чтобы законодательно ограничивать права женщин, турецкие политики должны следить за отменой дискриминационных законов, — отметила активистка в комментарии Independent.

По последним данным ООН, 38% турецких женщин в течение всей жизни сталкивались с физическим или сексуальным насилием.

Напомним, в течение прошлого года в подразделения полиции Николаевской области поступило 5812 заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия.