Николаевская областная государственная администрация определилась с 4 основными стратегическими целями развития региона на следующие 6 лет — одна из приоритетных целей звучит как «Сохранение (и развитие) территорий».

Соответствующий проект Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 годы сегодня, 29 января, презентовала заместитель губернатора Татьяна Стахевич. НикВести транслировали заседание рабочей группы.

Проект Стратегии докладывал и.о. директора департамента экономики и региональной политики Владимир Горпенко

Помимо «Сохранения и развития территорий» были определены еще 3 цели, которые звучат как «Рост многоцелевой экономики», «Высокое качество жизни людей» и «Конкурентоспособная экономика на основе инновационного и высокотехнологического развития».

«Сохранять территорию» Николаевской области авторы стратегии предлагают с помощью «усиления региональной сплоченности и пространственного развития», а также «повышения уровня общественной безопасности». Для решения данной задачи в ближайшие 7 лет чиновники собираются «обеспечить область градостроительной документацией, усовершенствовать систему ведения градостроительного кадастра».

В Николаевской ОГА считают, что для достижения поставленной цели в ближайшие 7 необходимо заняться «созданием добровольных подразделений и дружин», а также культивировать у населения «нетерпимое отношение к любым проявлениям насилия»

Также чиновники планируют заниматься «привлечением грантовых средств», способствовать «понижению уровня преступности» и «улучшению состояния обеспечения пожарной безопасности».

Проект Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 годы

Напомним, в последние 5 лет вопрос о принадлежности территорий Николаевской области не поднимался. Исключением были ситуации, когда проводились работы по землеустройству в связи с формированием новых объединенных громад на границах двух областей и требовалось уточнить границы. Спорные моменты возникали, например, между Гороховской ОТГ Николаевской области и Музыковской ОТГ Херсонской области. Также в Снигиревском районе в селах на границе с Херсонской областью, например, Новокиевке, высказывались за то, чтоб присоединиться к территориальной громаде, относящейся к Херсонщине.

В 2011 году губернатор Николаевщины Николай Круглов в комментарии «НикВести» сообщал, что Одесса не хочет признавать соглашение 30-летней давности, которым определены границы Одесской и Николаевской областей. Таким образом, одесситы претендовали на часть территории Коблево. Тогда губернатор предлагал Одесской области судиться с Николаевской за Коблево.

В мае 2015 года, Херсонская ОГА инициировала переговоры по присоединению трех сел на Кинбурнской косе Николаевской области к Голопристанскому району Херсонской области. Однако, тогдашний глава облгосадминистрации Вадим Мериков опроверг какие-либо опасения о переходе сел в другой области и о возможном объединении с Херсонской областью.

В 2019 году в правительстве решили объединить херсонскую и николаевскую таможню. В Министерстве юстиции Украины зарегистрировали Черноморскую таможню с центральным управлением в Херсоне.

Напомним, что сразу после назначения в Николаевскую область нового губернатора Александра Стадника у его кабинета появилась карта региона с множеством ошибок и неточностей. В частности Кинбурнская коса отмечена не как часть Николаевской области, на карте изображена река Южный Буг и при этом отсутствует река Ингул. Вместо Витовского района на карту нанесли Жовтневый (старое название района, которое было изменено в соответствии с «Законом о декоммунизации», – прим.). Территория города также по ошибке отнесена к этому же Жовтневому району. Микрорайон Варваровка отмечен не как часть города, а как часть Николаевского района.