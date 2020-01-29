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Об этом заявила заместитель главы ведомства Ирина Подоляк, пишет пресс-служба министерства.
— У государства есть политическая воля, а в органах власти есть понимание, что мы перестаем с 2021 года использовать животных в цирках. Этот вопрос должен быть урегулирован законодательно, так как в противном случае мы ставим в неравные условия государственные цирки и передвижные цирки. Мы убеждены, что закон будет принят, потому что есть большой запрос обществ», — отметила Подоляк.
Законопроект правительство разрабатывает вместе с двумя парламентскими комитетами — экологическим и гуманитарным.
Чиновница отметила, что запрет использования животных в цирках является одним из этапов перехода к европейским практик гуманного обращения с ними.
— Мы понимаем, что гуманное отношение к животным, а именно полный запрет использования животных в развлекательных шоу — это цивилизационная потребность украинского общества, — сказала Подоляк.
По ее словам, 7 государственных цирков должны до 2021 года изменить свой репертуар. Сейчас у них есть 317 животных, которых привлекают к цирковым шоу. Из этих 317 животных 96 в собственности государства. Их планируют пристроить в различные общественные организации.
Ранее в правительстве сообщали, что планируют передать животных, которые сегодня находятся на балансе государственных цирковых предприятий, в заповедники, зоопарки и приюты.
Напомним, в сентябре 2019 года Окружной административный суд запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое такое решение в Украине.
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Об этом заявила заместитель главы ведомства Ирина Подоляк, пишет пресс-служба министерства.
— У государства есть политическая воля, а в органах власти есть понимание, что мы перестаем с 2021 года использовать животных в цирках. Этот вопрос должен быть урегулирован законодательно, так как в противном случае мы ставим в неравные условия государственные цирки и передвижные цирки. Мы убеждены, что закон будет принят, потому что есть большой запрос обществ», — отметила Подоляк.
Законопроект правительство разрабатывает вместе с двумя парламентскими комитетами — экологическим и гуманитарным.
Чиновница отметила, что запрет использования животных в цирках является одним из этапов перехода к европейским практик гуманного обращения с ними.
— Мы понимаем, что гуманное отношение к животным, а именно полный запрет использования животных в развлекательных шоу — это цивилизационная потребность украинского общества, — сказала Подоляк.
По ее словам, 7 государственных цирков должны до 2021 года изменить свой репертуар. Сейчас у них есть 317 животных, которых привлекают к цирковым шоу. Из этих 317 животных 96 в собственности государства. Их планируют пристроить в различные общественные организации.
Ранее в правительстве сообщали, что планируют передать животных, которые сегодня находятся на балансе государственных цирковых предприятий, в заповедники, зоопарки и приюты.
Напомним, в сентябре 2019 года Окружной административный суд запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое такое решение в Украине.