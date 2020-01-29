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Как сообщает CNBC, ущерб Boeing связан с рядом авиакатастроф самолета Boeing 737 MAX, которые в итоге привели к массовым отказам авиакомпаний от заказов этих самолетов и запретом на их эксплуатацию.
Предыдущего года компания отчиталась о прибыли на уровне 10,46 миллиарда долларов, поэтому за год финансовый результат Boeing ухудшился более чем на 11 млрд долларов.
Кроме этого в компании подсчитали, что из-за проблем с их самолетами там должны выплатить около 18 млрд долларов. Это средства, которые включают компенсации за авиакатастрофы, а также выплату компенсаций ряду авиакомпаний.
После объявления финансовых результатов компании стоимость ее акций упала на 3%.
В октябре 2018 года в Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX с 188 людьми на борту. Через несколько минут после взлета он потерял связь с диспетчерами и упал в море.
10 марта 2019 года такой же самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту и 8 членами экипажа разбился, двигаясь из Эфиопии в столицу Кении — Найроби. Все находившиеся на борту, погибли.
После катастрофы в Эфиопии большинство стран мира ввели запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX.
Напомним, что в компания Boeing заявили, что полностью перепишут программное обеспечение для самолетов 737 MAX, с которыми случались авиакатастрофы, в которых погибли в целом 346 человек.
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Как сообщает CNBC, ущерб Boeing связан с рядом авиакатастроф самолета Boeing 737 MAX, которые в итоге привели к массовым отказам авиакомпаний от заказов этих самолетов и запретом на их эксплуатацию.
Предыдущего года компания отчиталась о прибыли на уровне 10,46 миллиарда долларов, поэтому за год финансовый результат Boeing ухудшился более чем на 11 млрд долларов.
Кроме этого в компании подсчитали, что из-за проблем с их самолетами там должны выплатить около 18 млрд долларов. Это средства, которые включают компенсации за авиакатастрофы, а также выплату компенсаций ряду авиакомпаний.
После объявления финансовых результатов компании стоимость ее акций упала на 3%.
В октябре 2018 года в Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX с 188 людьми на борту. Через несколько минут после взлета он потерял связь с диспетчерами и упал в море.
10 марта 2019 года такой же самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту и 8 членами экипажа разбился, двигаясь из Эфиопии в столицу Кении — Найроби. Все находившиеся на борту, погибли.
После катастрофы в Эфиопии большинство стран мира ввели запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX.
Напомним, что в компания Boeing заявили, что полностью перепишут программное обеспечение для самолетов 737 MAX, с которыми случались авиакатастрофы, в которых погибли в целом 346 человек.