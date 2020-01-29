Депутат городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Владимир Евтушенко заявил, что фирма «Глобус-Плюс» хочет построить центр для детей и родителей в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС».

Об этом он заявил сегодня, 29 января, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам депутата, компания «Глобус-Плюс», к которой он имеет отношение, собирается строить в сквере место для круглогодичных развлечений детей, так как подобных заведений в городе нет.

— Это должен был быть центр отдыха детей и родителей. Это социальный проект, там нет никакой развлекаловки, нет никакого пьяного заведения. Это центр отдыха для детей и родителей. Я к этому проекту 10 лет шел. У меня есть дочь, мы с ней ездили в Одессу. И вот она мне говорила: Почему в Одессе есть такие парки, где детям можно пойти покататься на качелях, попрыгать на батуте и не только летом, но и зимой? Почему в Одессе есть? Почему у них есть небольшое двухэтажное здание, где можно попрыгать на батуте, там есть комнаты для 3-D студий, там клоуны есть. Там дети развиваются. Что в этом не правильного? У нас такие батуты стоят в супермаркетах, когда мама бежит в магазин за продуктами, а потом ребенок ее тащит, чтобы он попрыгал на батуте. Почему мы не можем это сделать в сквер? Это то, что действительно располагает к отдыху, – заявил Владимир Евтушенко.

Владимира Евтушенко отметил, что депутаты городского совета еще в 2016 году дали согласие на проектирование и строительство в парке, однако из-за спекуляций и необоснованных заявлений компания «Глобус-Плюс» не может приступить к реализации проекта.

— Рядом в парке, около памятника ликвидаторам стоит заведение, кафетерий в котором пиво, водка, маты, крики и шум. А что плохого если рядом (с этим памятником, – прим.) будут дети, будет детский смех разливаться в пяти метрах от памятника? Более того, этот участок земли (который пытаются согласовать для размещения на нем «центра отдыха детей и родителей», – прим.) не находится на территории сквера. Он не является частью сквера, он выведен отдельно. Именно этот городской совет в 2016 году дал согласие на проектирование и строительство. Есть решение сессии, что я нарушил? Я нарушил закон, я не презентовал проект, не прошел слушания общественные, я не прошел градостроительный совет? Мы показали, что это центр отдыха. Сегодня в городе нет ничего подобного? – уточнил депутат.

Помимо этого, депутат призвал членов исполнительного комитета отменить свое решение и одобрить строительство в парке.

— Я хочу, чтобы члены исполкома меня услышали меня и приняли другое решение. Просто люди (члены исполкома, – прим.) не поняли, о чем идет речь. Мы не должны кого-то обзывать, обвинять. Давайте вначале разберемся, а потом примем решения. Если я что-то нарушил… Давайте сперва разберемся! Разве это для детей будет плохо, это помешает для их развития? А то что они сидят в эти компьютерах, это будет лучше? А если он будет кататься на горке, там клоун будет работать, дети будут смеяться, он будет веселить их, там будет день рождения ребенка? Что в этом плохого? – добавил Владимир Евтушенко.

Напомним, 21 января, земельная комиссия согласовала выделение земли в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» для фирмы «Глобус-Плюс» под строительство центра семейного отдыха.

Стоит отметить, что согласно данным сайта Министерства юстиции Украины, собственником ООО «Глобус-Плюс» является депутат Николаевского городского совета Владимир Евтушенко, а директором фирмы - его сын Сергей Евтушенко. Фирма была зарегистрирована 24 декабря 1999 года в Заводском районе Николаева по улице Радостной, дом 10. Уставной капитал фирмы - 3 миллиона 500 тысяч гривен. Право собственности на участок фирма оформила 18 апреля 2017 года.

Мэр Николаева Александр Сенкевич выразил недовольство тем, что руководство фирмы «Глобус-Плюс» хочет построить развлекательный центр в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС».