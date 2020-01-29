Офис Президента не получал заявления об отставке, якобы написанное Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Журналист Алексей Братущак на своей странице в Facebook опубликовал ответ Офиса Президента на свой запрос.

В ответе отмечается, что «заявление об отставке Премьер-министра Алексея Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса Президента Украины не зарегистрировано».

«И это при том, что премьер публично заявлял: передал заявление об отставке Президенту, оно оформлено в соответствии с законом и Конституцией. Кажется, у юриста-премьера какое-то свое представление о документообороте между органами власти. Ну там, смской сбрасывать документы. Или через телеграмм-каналы. Или в других мессенджерах. Диджитализация. Ага. Если так, если официальные должностные лица передают Зеленскому свои заявления через смски (или как там у них это происходит?), тогда каждую смску на телефоне Президента следует считать официальным документом. И так же регистрировать. И выдавать на запросы журналистов. Ибо вот такая она публичная политика. Немного отличается от реальности сериалов...», — написал Алексей Братущак.

Напомним, в Офисе Президента ранее сообщили о получении заявления Гончарука.

— Президент Украины получил поданное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно, - сказано в сообщении.

Как известно, 15 января на YouTube-канале «Как обмануть президента» была опубликована аудиозапись разговора Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой. На совещании обсуждалось, как объяснить президенту ситуацию с укреплением курса гривны. В ходе разговора Гончарук назвал себя «профаном в экономике» и сказал, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов».

Спустя несколько дней Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком и заявил, что решил дать шанс ему и его правительству