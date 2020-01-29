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Европейские авиакомпании получили разрешение от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), на возобновление полетов над воздушным пространством Ирана и Ирака.
Об этом сообщила пресс-служба агентства.
«В результате встречи группы по оценке рисков авиационной безопасности Евросоюза, временные рекомендации, которые были объявлены EASA и Еврокомиссией 8 января 2020 по предотвращению перелетов над Ираком и Ираном, были отменены», — говорится в сообщении EASA.
В то же время в ведомстве все еще рекомендуют авиакомпаниям избегать иранского воздушного пространства на высотах ниже 7620 метров и пользоваться только двумя воздушными коридорами в Ираке.
Напомним, ранее сообщалось, что запрет на полеты в Иран и Ирак для украинских самолетов будет действовать до конца расследования.
Как известно, 8 января, спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Позже Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
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Европейские авиакомпании получили разрешение от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), на возобновление полетов над воздушным пространством Ирана и Ирака.
Об этом сообщила пресс-служба агентства.
«В результате встречи группы по оценке рисков авиационной безопасности Евросоюза, временные рекомендации, которые были объявлены EASA и Еврокомиссией 8 января 2020 по предотвращению перелетов над Ираком и Ираном, были отменены», — говорится в сообщении EASA.
В то же время в ведомстве все еще рекомендуют авиакомпаниям избегать иранского воздушного пространства на высотах ниже 7620 метров и пользоваться только двумя воздушными коридорами в Ираке.
Напомним, ранее сообщалось, что запрет на полеты в Иран и Ирак для украинских самолетов будет действовать до конца расследования.
Как известно, 8 января, спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Позже Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.