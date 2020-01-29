Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал опубликовать доказательства, якобы свидетельствующие о покушении на бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина за «взяточничество Байдена-Порошенко».

Об этом Рудольф Джулиани написал в Twitter.

По его словам, 29 января будет опубликовано медицинское заключение, которое свидетельствует, что Виктора Шокина пытались убить как ключевого свидетеля по делу о якобы подкупе экс-вице-президентом США Джо Байденом пятого президента Украины Петра Порошенко.

«Виктору поставил диагноз всемирно известный австрийский врач, который подтверждает, что его чуть не убили», - написал Рудольф Джулиани.

WITNESS 1:



Today Common Sense will release a bombshell medical report proving there was an attempt to murder the key witness in the Biden-Poroshenko double bribery case, Viktor Shokin.



Viktor was diagnosed by a world famous Austrian Doctor who confirms he was nearly killed. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) January 29, 2020

Ранее сообщалось, что команда юристов президента США Дональда Трампа попросила оправдать американского лидера на суде по делу об импичменте.