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В среду, 29 января, Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit).
Об этом говорится в сообщении Европарламента в Twitter.
Решение о выходе Британии из ЕС приняли 621 голосом за. 49 евродепутатов выступили против, 13 воздержались.
Голосование позволит Великобритании покинуть ЕС в пятницу, 31 января.
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В среду, 29 января, Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit).
Об этом говорится в сообщении Европарламента в Twitter.
Решение о выходе Британии из ЕС приняли 621 голосом за. 49 евродепутатов выступили против, 13 воздержались.
Голосование позволит Великобритании покинуть ЕС в пятницу, 31 января.