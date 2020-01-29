В среду, 29 января, Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Об этом говорится в сообщении Европарламента в Twitter.

Решение о выходе Британии из ЕС приняли 621 голосом за. 49 евродепутатов выступили против, 13 воздержались.

Голосование позволит Великобритании покинуть ЕС в пятницу, 31 января.