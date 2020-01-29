Уровень поддержки партии «Европейская солидарность» вырос, партии «Голос» просел, а «Слуга народа» остается лидером электоральных симпатий украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января по заказу «Obozrevatel».

Как отмечается, если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на них и уже определились со своим фаворитом, отдали бы свои голоса за такие партии:

«Слуга народа» (45,4%)

«Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,8%)

«Европейская солидарность» (12,3%)

ВО «Батькивщина» (8%)

«Сила и честь» (5,2%)

«Гражданская позиция» (2,9%)

Радикальная партия Олега Ляшко (2,9%)

«Голос» (2,5%)

«Украинская стратегия Гройсмана» (2,2%)

ВО «Свобода» (1,6%)

«Оппозиционный блок» (0,9%)

«Национальный корпус» (0,6%)

«Партия Шария» (0,5%)

за другие партии (1,1%)

Как показало исследование, «Слуга народа» является лидером электоральных симпатий во всех регионах Украины. В западном и центральном регионах второе место занимает «Европейская солидарность», а третье — ВО «Батькивщина». В восточном и южном регионах второй показатель имеет «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее сообщалось, что согласно данным соцопроса, треть украинцев готовы обменять права и свободы на деньги.