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Уровень поддержки партии «Европейская солидарность» вырос, партии «Голос» просел, а «Слуга народа» остается лидером электоральных симпатий украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января по заказу «Obozrevatel».
Как отмечается, если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на них и уже определились со своим фаворитом, отдали бы свои голоса за такие партии:
Как показало исследование, «Слуга народа» является лидером электоральных симпатий во всех регионах Украины. В западном и центральном регионах второе место занимает «Европейская солидарность», а третье — ВО «Батькивщина». В восточном и южном регионах второй показатель имеет «Оппозиционная платформа — За жизнь».
В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Ранее сообщалось, что согласно данным соцопроса, треть украинцев готовы обменять права и свободы на деньги.
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Уровень поддержки партии «Европейская солидарность» вырос, партии «Голос» просел, а «Слуга народа» остается лидером электоральных симпатий украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января по заказу «Obozrevatel».
Как отмечается, если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на них и уже определились со своим фаворитом, отдали бы свои голоса за такие партии:
Как показало исследование, «Слуга народа» является лидером электоральных симпатий во всех регионах Украины. В западном и центральном регионах второе место занимает «Европейская солидарность», а третье — ВО «Батькивщина». В восточном и южном регионах второй показатель имеет «Оппозиционная платформа — За жизнь».
В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Ранее сообщалось, что согласно данным соцопроса, треть украинцев готовы обменять права и свободы на деньги.