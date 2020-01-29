Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность «ботофермы», организованной гражданами России и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, по данным Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, группировка имела более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях ложную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников.

Отмечается, что конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам за распространение неправдивой информации об экономической и социальной ситуации в Украине.

«Ботоферму» также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов.

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и тому подобное.

Во время обыска по месту расположения «ботофермы» в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей. Лица организаторов установлены.

Ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудники СБУ разоблачили преступную группировку, которая занималась распространением наркотиков, оружия и взрывчатки.

Напомним, летом в Николаеве прошла «волна» псевдоминирований больниц, детсадов, вокзалов, супермаркетов. Заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что массовые сообщения о ложных минированиях поступают из Российской Федерации. Также 19 июня в полицию поступили сообщения о минировании всех детских садов в Николаеве.

В свою очередь, вице-мэр Николаева, генерал СБУ в отставке Владимир Крыленко, в связи с массовыми минированиями в городе, призвал николаевцев обращать внимание на подозрительные вещи и сообщать о них в правоохранительные органы.

В киберполиции сообщили, что письма о минировании больниц, детских садов и общественных мест Николаева отправлялись через VPN и скрытые IP-адреса, что не позволяет отследить местонахождение «минера».

