Президент США подписал новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA), заменившее Соглашение о свободной торговле в Северной Америке (NAFTA), которое Дональд Трамп постоянно называл «катастрофой».

Церемония подписания состоялась в среду перед Белым домом, сообщает Укринформ.

— Это колоссальная победа для наших фермеров и владельцев ранчо, - прокомментировал президент США содержание документа.

В то же время, кроме сельскохозяйственной отрасли соглашение также создает преференции для автомобильного производства в трех странах.

Соглашение USMCA охватывает товарооборот более чем на $ 1,3 триллиона. Документ уже прошел ратификацию с Мексикой, однако в случае с Канадой эта процедура еще не проведена.

США, Канада и Мексика в течение последних более двух десятилетий имели зону свободной торговли, утвержденную соглашением NAFTA во времена президента Билла Клинтона.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта.