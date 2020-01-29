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Президент США подписал новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA), заменившее Соглашение о свободной торговле в Северной Америке (NAFTA), которое Дональд Трамп постоянно называл «катастрофой».
Церемония подписания состоялась в среду перед Белым домом, сообщает Укринформ.
— Это колоссальная победа для наших фермеров и владельцев ранчо, - прокомментировал президент США содержание документа.
В то же время, кроме сельскохозяйственной отрасли соглашение также создает преференции для автомобильного производства в трех странах.
Соглашение USMCA охватывает товарооборот более чем на $ 1,3 триллиона. Документ уже прошел ратификацию с Мексикой, однако в случае с Канадой эта процедура еще не проведена.
США, Канада и Мексика в течение последних более двух десятилетий имели зону свободной торговли, утвержденную соглашением NAFTA во времена президента Билла Клинтона.
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта.
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Президент США подписал новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA), заменившее Соглашение о свободной торговле в Северной Америке (NAFTA), которое Дональд Трамп постоянно называл «катастрофой».
Церемония подписания состоялась в среду перед Белым домом, сообщает Укринформ.
— Это колоссальная победа для наших фермеров и владельцев ранчо, - прокомментировал президент США содержание документа.
В то же время, кроме сельскохозяйственной отрасли соглашение также создает преференции для автомобильного производства в трех странах.
Соглашение USMCA охватывает товарооборот более чем на $ 1,3 триллиона. Документ уже прошел ратификацию с Мексикой, однако в случае с Канадой эта процедура еще не проведена.
США, Канада и Мексика в течение последних более двух десятилетий имели зону свободной торговли, утвержденную соглашением NAFTA во времена президента Билла Клинтона.
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта.