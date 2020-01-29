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Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия делегации России, преодолев попытки украинской делегации заблокировать этот процесс. «За» проголосовали 96 делегатов «против» 44, семь человек воздержались.
Об этом говорится в сообщении ПАСЕ в Twitter.
— Ассамблея утвердила полномочия российской делегации после того, как они были оспорены на открытии сессии, — заявили в ПАСЕ.
Напомним, ранее члена украинской делегации, народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия делегации России, преодолев попытки украинской делегации заблокировать этот процесс. «За» проголосовали 96 делегатов «против» 44, семь человек воздержались.
Об этом говорится в сообщении ПАСЕ в Twitter.
— Ассамблея утвердила полномочия российской делегации после того, как они были оспорены на открытии сессии, — заявили в ПАСЕ.
Напомним, ранее члена украинской делегации, народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.