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Ведущий популярного итальянского шоу L'eredita («Наследие») на телеканале RAI Флавио Инсинна публично извинился за то, что назвал Украину «Малой Россией».
Об этом сообщает посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook.
— Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления "Малая Россия" в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна, и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины, - сказал Флавио Инсинна.
Напомним, ранее в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Посол был вызван из-за соместного заявления с послом Израиля относительно проведения факельного шествия в Украине, приуроченного ко дню рождения Степана Бандеры.
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Ведущий популярного итальянского шоу L'eredita («Наследие») на телеканале RAI Флавио Инсинна публично извинился за то, что назвал Украину «Малой Россией».
Об этом сообщает посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook.
— Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления "Малая Россия" в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна, и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины, - сказал Флавио Инсинна.
Напомним, ранее в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Посол был вызван из-за соместного заявления с послом Израиля относительно проведения факельного шествия в Украине, приуроченного ко дню рождения Степана Бандеры.