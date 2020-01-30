Ведущий популярного итальянского шоу L'eredita («Наследие») на телеканале RAI Флавио Инсинна публично извинился за то, что назвал Украину «Малой Россией».

Об этом сообщает посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook.

— Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления "Малая Россия" в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна, и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины, - сказал Флавио Инсинна.

Напомним, ранее в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Посол был вызван из-за соместного заявления с послом Израиля относительно проведения факельного шествия в Украине, приуроченного ко дню рождения Степана Бандеры.