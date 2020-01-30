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Канада наложила санкции на шестерых россиян за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.
Об этом объявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает пресс-служба МИД.
По его словам, санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники «едины в своем осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов».
Отмечается, что постановлением о специальных экономических мерах (Украина) замораживаются активы и вводится запрет на сотрудничество с определенными лицами путем запрета «всем на территории Канады и канадцам за пределами Канады торговать имуществом этих лиц или оказывать им финансовые и связанные услуги».
В санкционный список попали: так называемый председатель избирательного комитета Севастополя Сергей Даниленко; его заместитель Лидия Басова; секретарь избирательной комиссии Екатерина Пыркова; член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева;
председатель городского законодательного собрания Владимир Немцев; и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Отмечается, что объявленные санкции вступают в силу немедленно.
Напомним, Министерство финансов Соединенных Штатов в среду, 29 января, расширило список антироссийских санкций. Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против восьми
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Канада наложила санкции на шестерых россиян за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.
Об этом объявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает пресс-служба МИД.
По его словам, санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники «едины в своем осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов».
Отмечается, что постановлением о специальных экономических мерах (Украина) замораживаются активы и вводится запрет на сотрудничество с определенными лицами путем запрета «всем на территории Канады и канадцам за пределами Канады торговать имуществом этих лиц или оказывать им финансовые и связанные услуги».
В санкционный список попали: так называемый председатель избирательного комитета Севастополя Сергей Даниленко; его заместитель Лидия Басова; секретарь избирательной комиссии Екатерина Пыркова; член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева;
председатель городского законодательного собрания Владимир Немцев; и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Отмечается, что объявленные санкции вступают в силу немедленно.
Напомним, Министерство финансов Соединенных Штатов в среду, 29 января, расширило список антироссийских санкций. Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против восьми