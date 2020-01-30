Рабочая группа по разработке проекта Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 годы и Плана мероприятий по ее реализации в 2021- 2023 годах большинством голосов приняла решение о направлении проекту Стратегии одобрения руководящим комитетом с последующим внесением этого документа на утверждение сессии областного совета.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

Такое решение было принято в среду, 29 января, в ходе заседания рабочей группы по разработке проекта Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 годы под руководством председателя рабочей группы - заместителя председателя облгосадминистрации Татьяны Стахевич с участием заместителя председателя ОГА Александра Коваленко и советника председателя ОГА Сергея Бычкова. Изменения в состав рабочей группы внесены предписанием председателя ОГА Александра Стадника №17-р от 29.01.2020 года.

Татьяна Стахевич отметила, что необходимостью подготовки Стратегии развития Николаевской области на период с 2021 по 2027 годы является окончание срока действия ныне действующей Стратегии развития до 2020 года и Плана мероприятий на 2018-2020 годы, изменения нормативных документов в соответствии с которыми проходит государственное развитие и развитие региона. Кроме того, целесообразность подготовки нового стратегического документа разработанного на период, синхронизируется с плановыми бюджетными циклами Европейского Союза и с учетом изменений в законодательстве, а также предоставление возможности области привлекать для ее развития дополнительные средства в т.ч. ГФРР.

В ходе совещания отмечено, что изменения, внесенные в нормативные документы, формирующие государственную региональную политику касаются, в частности, порядка разработки региональных стратегий и планов мероприятий по их реализации с учетом «СМАРТ-специализации»; проведение стратегической экологической оценки документов государственного планирования (стратегии, планы, схемы, градостроительная документация и др. программные документы).

— Стратегия развития области выступает основным документом для реализации социально-экономического развития общин области, основной задачей которой является достижение долгосрочных целей развития региона и повышения его конкурентоспособности. В течение последних двух месяцев облгосадминистрация активно работала над проектом Стратегии. Много раз собиралась рабочая группа и фокус-группы, к работе активно привлекались эксперты. В течение этого времени проект Стратегии потерпел доработок, изменений и дополнений почти на 40%. На сегодня работа над проектом Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 годы подходит к концу, - прокомментировала Татьяна Стахевич.

Во исполнение требований действующего законодательства при разработке Стратегии впервые заложены принципы смарт-специализации региона. Определение сфер смарт-специализации осуществлялось на основе количественного и качественного анализа. К этой работе были привлечены Институт государственного управления Черноморского национального университета именные Петра Могилы. Членами рабочей группы была разработана матрица стратегических операционных целей и задач.

Сейчас в проект Стратегии развития Николаевской области на период с 2021 по 2027 годы определены 4 основные стратегические цели:

— Устойчивый экономический рост многоотраслевой экономики;

— Высокое качество жизни человека;

— Сохранение и развитие территорий;

— Конкурентоспособная экономика на основе инновационного и высокотехнологичного развития.

Также в состав стратегических целей входят 14 операционных целей, которые содержат 27 задач и имеют 99 возможных сфер реализации проектов Стратегии.

Представители департамента экономического развития и региональной политики ОГА отметили, что к процессу разработки Стратегии были привлечены эксперты Группы советников по внедрению государственной региональной политики Программы «ULEAD с Европой», регионального координатора ПРООН по достижению Целей устойчивого развития в Николаевской области.

Кроме того, поддерживалась постоянная коммуникация с экспертом по региональному развитию и стратегическому планированию Программы «ULEAD с Европой» Петром Мавком, который дал положительное заключение по результатам работы над проектом Стратегии, а именно, что Стратегия может быть признана как таковой, разработанная в полном соответствии Методики Минрегиона; процесс разработки Стратегии соответствует основным ее положениям; в процессе разработки Стратегии было соблюдены все требования к формированию основных элементов Стратегии.

Сейчас завершаются общественные обсуждения по проекту Стратегии, и большинство членов рабочей группы приняли решение о направлении проекту одобрения руководящим комитетом с последующим внесением этого документа на утверждение сессии областного совета.