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Глава Николаевской ОГА Александр Стадник подписал заявление об увольнении своего заместителя Валентина Гайдаржи.
Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на соответствующий документ.
В документе сказано, что Валентин Гайдаржи освобождается от выполнения обязанностей заместителя главы ОГА с 31 января 2020 года. Основанием для увольнения стало само заявление Валентина Гайдаржи, которое было одобрено Офисом президента еще в октябре 2019 года.
Отметим, что Валентин Гайдаржи был назначен на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации в апреле 2017 года, при предыдущем губернаторе Алексее Савченко, и курировал вопросы развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты.
После своего назначения глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник решил не увольнять заместителей экс-губернатора Алексея Савченко, которых новоизбарнны президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в июле 2019 года сравнил с бандитами. При этом губернатор говорил, что для него не существует понятия «старой команды», поскольку среди них есть те, у кого не было единомышленников, но они по-прежнему хотят работать.
Александр Стадник также заявлял, что его решение не увольнять с должностей заместителей главы ОГА не «ударит» по рейтингу президента Владимира Зеленского.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский передал «привет» новому главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику после того, как узнал, что тот решил работать с чиновниками времен предыдущего президента Петра Порошенко.
В тоже время народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи является профессионалом высокого уровня.
Напомним, Кабинет Министров Украины в среду, 15 января, согласовал назначение Александра Коваленко на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.
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Глава Николаевской ОГА Александр Стадник подписал заявление об увольнении своего заместителя Валентина Гайдаржи.
Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на соответствующий документ.
В документе сказано, что Валентин Гайдаржи освобождается от выполнения обязанностей заместителя главы ОГА с 31 января 2020 года. Основанием для увольнения стало само заявление Валентина Гайдаржи, которое было одобрено Офисом президента еще в октябре 2019 года.
Отметим, что Валентин Гайдаржи был назначен на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации в апреле 2017 года, при предыдущем губернаторе Алексее Савченко, и курировал вопросы развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты.
После своего назначения глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник решил не увольнять заместителей экс-губернатора Алексея Савченко, которых новоизбарнны президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в июле 2019 года сравнил с бандитами. При этом губернатор говорил, что для него не существует понятия «старой команды», поскольку среди них есть те, у кого не было единомышленников, но они по-прежнему хотят работать.
Александр Стадник также заявлял, что его решение не увольнять с должностей заместителей главы ОГА не «ударит» по рейтингу президента Владимира Зеленского.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский передал «привет» новому главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику после того, как узнал, что тот решил работать с чиновниками времен предыдущего президента Петра Порошенко.
В тоже время народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи является профессионалом высокого уровня.
Напомним, Кабинет Министров Украины в среду, 15 января, согласовал назначение Александра Коваленко на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.