Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что делегаты от стран-членов Парламентской Ассамблеи Совета Европы ослеплены российскими деньгами.

С такой речью он выступил в ПАСЕ и опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Он добавил, что страна-агрессор Россия продолжает убивать людей на украинском Донбассе.

— Европейские ценности были проданы за 70 миллионов, которые Российская Федерация заплатила Ассамблее. Не так и много. 25 миллионов – за права человека, 25 миллионов – за верховенство права, 20 миллионов – за демократию, – высказался Алексей Гончаренко.

Он отметил, что в то время как страны-члены ПАСЕ делают России такие скидки, уже более 13 тысяч украинцев убиты.

— И это не конец. Они продолжают убивать. Украинцев – в Украине, грузин – в Грузии, англичан – в Солсбери, нидерландцев – в малайзийском лайнере, – возмутился Алексей Гончаренко.

При этом, подчеркнул депутат, он удивлен тем, что автором доклада и предложения снять санкции является именно представитель Нидерландов.

— Очень символично, что Ассамблея выбрала Толстого на должность заместителя председателя. К сожалению, его родственником был Лев Толстой. Великий писатель. Он написал прекрасный роман «Анна Каренина». Вот ПАСЕ, как Анна Каренина, разрывается между европейскими ценностями и российскими выплатами, которые в итоге стали убедительнее для членов Ассамблеи, – подытожил Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой заявил о возможном участии в Парламентской ассамблее Совета Европы депутатов от аннексированного Крыма.