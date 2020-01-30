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Украина ввела временный безвизовый режим для граждан Великобритании в период с 31 января 2020 года по 30 января 2021 год.
Указ от 29 января опубликован на сайте президента.
Граждане Великобритании смогут находиться в Украине без оформляя виз на протяжении 90 дней в течении 180 дней.
Отметим, что ранее гражданам Британии не нужна была виза, так как Украина пользовалась соглашением о безвизе как участница ЕС. Однако завтра, 31 января, Великобритания должна начать окончательный выход из Евросоюза, а значит предыдущие соглашения перестанут действовать.
Напомним, что в среду, 29 января, Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit).
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Украина ввела временный безвизовый режим для граждан Великобритании в период с 31 января 2020 года по 30 января 2021 год.
Указ от 29 января опубликован на сайте президента.
Граждане Великобритании смогут находиться в Украине без оформляя виз на протяжении 90 дней в течении 180 дней.
Отметим, что ранее гражданам Британии не нужна была виза, так как Украина пользовалась соглашением о безвизе как участница ЕС. Однако завтра, 31 января, Великобритания должна начать окончательный выход из Евросоюза, а значит предыдущие соглашения перестанут действовать.
Напомним, что в среду, 29 января, Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit).