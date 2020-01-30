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Украинская сторона не видит от Ирана должной реакции на расследование авиакатастрофы Boeing 737 неподалеку Тегерана.
Об этом агентству Интерфакс-Украина рассказал в интервью генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
— Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть, – рассказал Руслан Рябошапка.
Также отмечается, что не решен и вопрос создания международной следственной группы, несмотря на то, что украинская сторона обсуждала это с иностранными партнерами.
Проект соглашения уже подготовлен и передан в посольства нескольких стран. Генпрокурор ожидает, что результат получат в ближайшую неделю-две. В противном случае Украина будет подавать запросы о международно-правовой помощи, что существенно затянет процесс получения информации.
Напомним, расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране может занять от одного до двух лет.
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Украинская сторона не видит от Ирана должной реакции на расследование авиакатастрофы Boeing 737 неподалеку Тегерана.
Об этом агентству Интерфакс-Украина рассказал в интервью генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
— Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть, – рассказал Руслан Рябошапка.
Также отмечается, что не решен и вопрос создания международной следственной группы, несмотря на то, что украинская сторона обсуждала это с иностранными партнерами.
Проект соглашения уже подготовлен и передан в посольства нескольких стран. Генпрокурор ожидает, что результат получат в ближайшую неделю-две. В противном случае Украина будет подавать запросы о международно-правовой помощи, что существенно затянет процесс получения информации.
Напомним, расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране может занять от одного до двух лет.