Президент Владимир Зеленский назначил глав 19 районных государственных администраций в девяти областях Украины - среди них нового главу РГА в Николаевской области.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента.

Главой Казанковской районной государственной администрации Николаевской области была назначена Наталья Казарина.

Президент, в частности, уволил и сразу назначил глав Новоархангельской и Новоукраинской РГА Кировоградской области, Казанковской РГА Николаевской области, Диканьской, Машевской и Шишацкой РГА Полтавской области. Также уволен глава Згуровской РГА Киевской области.

Напомним, что в декабре президент Украины Владимир Зеленский назначил трех глав районных государственных администраций в Николаевской области.