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Президент Владимир Зеленский назначил глав 19 районных государственных администраций в девяти областях Украины - среди них нового главу РГА в Николаевской области.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента.
Главой Казанковской районной государственной администрации Николаевской области была назначена Наталья Казарина.
Президент, в частности, уволил и сразу назначил глав Новоархангельской и Новоукраинской РГА Кировоградской области, Казанковской РГА Николаевской области, Диканьской, Машевской и Шишацкой РГА Полтавской области. Также уволен глава Згуровской РГА Киевской области.
Напомним, что в декабре президент Украины Владимир Зеленский назначил трех глав районных государственных администраций в Николаевской области.
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Президент Владимир Зеленский назначил глав 19 районных государственных администраций в девяти областях Украины - среди них нового главу РГА в Николаевской области.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента.
Главой Казанковской районной государственной администрации Николаевской области была назначена Наталья Казарина.
Президент, в частности, уволил и сразу назначил глав Новоархангельской и Новоукраинской РГА Кировоградской области, Казанковской РГА Николаевской области, Диканьской, Машевской и Шишацкой РГА Полтавской области. Также уволен глава Згуровской РГА Киевской области.
Напомним, что в декабре президент Украины Владимир Зеленский назначил трех глав районных государственных администраций в Николаевской области.