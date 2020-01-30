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Народный депутат от партии «Слуга Народа» по округу №131 Артем Черноморов заявил, что подготовительные работы по строительству переправы между селом Богдановка и городом Южноукраинском начнутся до марта 2020 года.
Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что на данный момент уже готова проектно-сметная документация по строительству моста, а к марту этого года должны начаться работы по берегоукреплению и развитию подъездного пути.
— Во время встречи с избирателями (в селе Богдановка - прим.) коснулись важнейших тем, а именно - строительства моста, соединяющего город Южноукраинск и Вознесенский район. Этот вопрос был частью моей предвыборной кампании, хотя я и понимал его сложность и нестандартность. Я привык держать данное слово, поэтому вместе со своей командой очень плодотворно работал. Сообщаю, что на сегодняшний день уже разработана проектно-сметная документация. К марту должны начаться работы по берегоукреплению и развитию подъездного пути. Это первые и важные шаги. Работаем дальше, верим в успех и результат совместных усилий, - написал Артем Черноморов.
Ранее сообщалось, что Артем Черноморов обещал решить вопрос со строительством моста между Южноукраинском и Богдановкой.
Также ранее депутат Николаевского городского совета Наталья Горбенко заявила, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины готово принять на баланс и отремонтировать аварийный Варваровский (Южнобугский) мост.
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Народный депутат от партии «Слуга Народа» по округу №131 Артем Черноморов заявил, что подготовительные работы по строительству переправы между селом Богдановка и городом Южноукраинском начнутся до марта 2020 года.
Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что на данный момент уже готова проектно-сметная документация по строительству моста, а к марту этого года должны начаться работы по берегоукреплению и развитию подъездного пути.
— Во время встречи с избирателями (в селе Богдановка - прим.) коснулись важнейших тем, а именно - строительства моста, соединяющего город Южноукраинск и Вознесенский район. Этот вопрос был частью моей предвыборной кампании, хотя я и понимал его сложность и нестандартность. Я привык держать данное слово, поэтому вместе со своей командой очень плодотворно работал. Сообщаю, что на сегодняшний день уже разработана проектно-сметная документация. К марту должны начаться работы по берегоукреплению и развитию подъездного пути. Это первые и важные шаги. Работаем дальше, верим в успех и результат совместных усилий, - написал Артем Черноморов.
Ранее сообщалось, что Артем Черноморов обещал решить вопрос со строительством моста между Южноукраинском и Богдановкой.
Также ранее депутат Николаевского городского совета Наталья Горбенко заявила, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины готово принять на баланс и отремонтировать аварийный Варваровский (Южнобугский) мост.