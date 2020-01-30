Для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства, считает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

«Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно», — сказал Руслан Рябошапка в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Генпрокурор обратил внимание на то, что расследование не останавливается на этапе, когда людям сообщают о подозрении, дополнительные доказательства должны собираться и впоследствии.

«Чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину этих людей — а мы должны двигаться в обоих направлениях — подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний», — подчеркнул Руслан Рябошапка.

Генпрокурор уточнил, что процессуальные решения прокуроров по этому делу будут зависеть от того, каким образом эти указания будут выполнены, будут ли собраны дополнительные доказательства.

Отвечая на вопрос о том, можно ли выйти на заказчиков этого преступления, Рябошапка сказал:

«Это наша задача — двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, — без этого расследование будет неполноценным».

Ранее стало известно, что следователи по делу убийства журналиста Павла Шеремета будут просить Офис генерального прокурора продлить сроки досудебного следствия еще на четыре месяца — до июня 2020 года.