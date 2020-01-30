|Скорость ветра:
|2.6 м/с
|Восход солнца:
|07:20
|Заход солнца:
|16:50
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.7 грн
|25.05 грн
|EUR
|27.1 грн
|27.55 грн
Для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства, считает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
«Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно», — сказал Руслан Рябошапка в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Генпрокурор обратил внимание на то, что расследование не останавливается на этапе, когда людям сообщают о подозрении, дополнительные доказательства должны собираться и впоследствии.
«Чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину этих людей — а мы должны двигаться в обоих направлениях — подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний», — подчеркнул Руслан Рябошапка.
Генпрокурор уточнил, что процессуальные решения прокуроров по этому делу будут зависеть от того, каким образом эти указания будут выполнены, будут ли собраны дополнительные доказательства.
Отвечая на вопрос о том, можно ли выйти на заказчиков этого преступления, Рябошапка сказал:
«Это наша задача — двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, — без этого расследование будет неполноценным».
Ранее стало известно, что следователи по делу убийства журналиста Павла Шеремета будут просить Офис генерального прокурора продлить сроки досудебного следствия еще на четыре месяца — до июня 2020 года.
Напомним, в начале января в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской провели следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства, считает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
«Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно», — сказал Руслан Рябошапка в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Генпрокурор обратил внимание на то, что расследование не останавливается на этапе, когда людям сообщают о подозрении, дополнительные доказательства должны собираться и впоследствии.
«Чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину этих людей — а мы должны двигаться в обоих направлениях — подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний», — подчеркнул Руслан Рябошапка.
Генпрокурор уточнил, что процессуальные решения прокуроров по этому делу будут зависеть от того, каким образом эти указания будут выполнены, будут ли собраны дополнительные доказательства.
Отвечая на вопрос о том, можно ли выйти на заказчиков этого преступления, Рябошапка сказал:
«Это наша задача — двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, — без этого расследование будет неполноценным».
Ранее стало известно, что следователи по делу убийства журналиста Павла Шеремета будут просить Офис генерального прокурора продлить сроки досудебного следствия еще на четыре месяца — до июня 2020 года.
Напомним, в начале января в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской провели следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.